За новым видом коронавируса закрепили греческую букву «омикрон»

Соответствующее решение приняла Всемирная организация здравоохранения. Омикрон-штамм, предположительно, более устойчив к вакцинам. Его начали выявлять в странах Южной Африки и Гонконге. Первый инфицированный накануне был обнаружен и в Европе. Это жительница Бельгии.

В правительстве страны необходимость бустерной дозы прививки объясняют ростом заболеваемости среди населения. Чтобы проработать процесс в деталях, сегодня региональные и федеральные министры здравоохранения намерены встретиться в Брюсселе. По итогам планируется выпустить рекомендации для центров вакцинации об их дальнейшей работе.

О желании привить дополнительной дозой препарата от коронавируса всех бельгийцев власти страны объявили еще в середине ноября. При этом ранее планировалось, что это коснется только людей из группы риска, однако затем программу расширили на все население. Людям предложат привиться третьей дозой вакцины, в случае, если они получили двухкомпонентный препарат, или второй дозой, если речь идет об однокомпонентном.

За последний месяц число новых случаев, которые фиксируются в стране ежесуточно, выросло в три раза. Каждую неделю прирост инфицированных COVID-19 оценивается в 20%.

Из-за нового штамма коронавируса Россия с воскресенья ограничит въезд из 9 южноафриканских стран и Гонконга.