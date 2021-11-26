Афганская женщина со знаменитой обложки журнала National Geographic получила статус беженца

Шарбат Гуле прибыла в Рим в рамках программы по эвакуации из Афганистана. Об этом говорится на сайте итальянского правительства.

Снимок, ставший всемирно известным в 1984 году, в лагере беженцев на афгано-пакистанской границе сделал фотожурналист Стив Маккарри. Героиню фото прозвали «Афганской девочкой» или «Афганской Моной Лизой».

В 2016 году женщину депортировали из Пакистана в Афганистан. После свержения президента Ашрафа Гани в этом августе, тысячи граждан начали покидать страну.

