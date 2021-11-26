В Пскове суд отменил обвинительный приговор свидетелю Иеговы

Алексея Хабарова в сентябре приговорили к трем годам лишения свободы условно, признав виновным в организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским. Областной суд постановил вернуть дело на новое рассмотрение. Ранее на этой неделе невиновным признал свидетеля Иеговы* Дмитрия Бармакина суд во Владивостоке. Проект ОВД-Инфо* также пишет о прекращении дела против троих верующих из Воронежа.

Ранее Верховный суд постановил, что собрания и богослужения свидетелей Иеговы нельзя считать экстремистской деятельностью. Организация была признана экстремистской в 2017 году и запрещена. С тех пор ее последователи регулярно становятся фигурантами уголовных дел.

* Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещённая в России. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.