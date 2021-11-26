Главного редактора интернет-издания Sota.Vision Олега Еланчика включили в реестр СМИ-иноагентов

Сам Еланчик сказал «Эху», что на работу издания его новый статус не повлияет, но должность главного редактора займёт другой человек.

Еланчик добавил, что его не уведомляли о статусе иностранного агента, он узнал об этом из новостей и от друзей.

В реестр иноагентов попало и общество «Нобелевский призыв». Организация не является СМИ и была создана, как этого требует закон, девятью журналистами, попавшими в этот перечень ранее. Власти обязали регистрировать юридические лица для отчетности. Журналисты приняли решение назвать юридическое лицо «Нобелевский призыв», поскольку попали в список иноагентов 8 октября, когда стало известно о присуждении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.