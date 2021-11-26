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22:32, 26 ноября 2021

Умер заслуженный тренер СССР Герман Зонин

В 1972 году он приводил луганскую «Зарю» к победе в чемпионате СССР по футболу. Зонин скончался в возрасте 95 лет. О его смерти сообщается в твиттере Российского футбольного союза.
Во время игровой карьеры Зонин выступал в высшем дивизионе за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы». Позже он тренировал воронежский «Труд», ленинградский «Зенит», ростовский СКА и тбилисский «Динамо», а также сборную Бирмы, которую привел к победе в Азиатских играх 1966 года. Три матча Зонин провел и в должности главного тренера сборной СССР.


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