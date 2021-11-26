Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону

Вторая партия состоится уже завтра. Россиянин будет играть черными фигурами. Матч в Дубае состоит из 14 партий. В случае ничейного счета после них назначат тай-брейк, в котором претенденты на чемпионство сыграют 4 партии с укороченным контрольным временем. При необходимости, после этого, чтобы выявить победителя, проведут 4 партии блица и так называемый «Армагеддон» — мини-поединок, где белые имеют преимущество по времени, но обязаны побеждать.
2021-11-26T22:31:53+03:00
2021-11-26T22:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 26 ноября 2021
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