Суд в Москве арестовал на 9 суток активиста Константина Котова

Его признали виновным в нарушении порядка организации митинга. Котова задержали накануне у здания Верховного суда, где в это время слушалось дело по ликвидации правозащитного общества «Мемориал*». В прошлом декабре Котов, получивший срок по делу о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, вышел из колонии условно-досрочно.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.