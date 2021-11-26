Суд в Москве арестовал на 9 суток активиста Константина Котова

Его признали виновным в нарушении порядка организации митинга. Котова задержали накануне у здания Верховного суда, где в это время слушалось дело по ликвидации правозащитного общества «Мемориал*». В прошлом декабре Котов, получивший срок по делу о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, вышел из колонии условно-досрочно.
2021-11-26T22:31:28+03:00
2021-11-26T22:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 26 ноября 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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