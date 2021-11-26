Журналистка Светлана Прокопьева обратилась в ЕСПЧ из-за приговора по делу об оправдании терроризма

Она пожаловалась на нарушение статьи о защите свободы выражения мнения. Журналистка предположила, что ждать решения ей придется несколько лет.

Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за рассуждений о причине теракта в здании архангельского ФСБ. Суд оштрафовал ее на полмиллиона рублей. В поддержку Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, российские политики и активисты.

