Она пожаловалась на нарушение статьи о защите свободы выражения мнения. Журналистка предположила, что ждать решения ей придется несколько лет.
Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за рассуждений о причине теракта в здании архангельского ФСБ. Суд оштрафовал ее на полмиллиона рублей. В поддержку Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, российские политики и активисты.
Журналистка Светлана Прокопьева обратилась в ЕСПЧ из-за приговора по делу об оправдании терроризма
Она пожаловалась на нарушение статьи о защите свободы выражения мнения. Журналистка предположила, что ждать решения ей придется несколько лет.