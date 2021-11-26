России для попадания на чемпионат мира по футболу предстоит обыграть Польшу и победителя пары Швеция-Чехия

Это выяснилось по итогам жеребьевки, которая прошла час назад в Цюрихе.

В другой стыковой подгруппе в полуфиналах сыграют Шотландия с Украиной и Уэльс с Австрией. В третьей – Италия с Северной Македонией и Португалия с Турцией. Победители финалов этих подгрупп также попадут на мировое первенство.

Игра Россия-Польша намечена на 24 марта. Спортивный обозреватель Алексей Дурново отметил, что Россия может проиграть Польше на предстоящей 24 марта игре. Дурново назвал несправедливым, что у Европы всего 13 мест на Чемпионате.

