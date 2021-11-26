Владимир Путин поручил разобраться в причинах аварии на шахте в Кузбассе и помочь пострадавшим

В ходе совещания с членами Совбеза он пообещал позже поговорить о случившемся «отдельно и поподробнее» и призвал наладить системную работу и контроль за принятыми ранее решениями, чтобы избежать подобного в будущем.

Авария произошла на шахте «Листвяжная» накануне. По последним данным, более 50 человек, в том числе пять горноспасателей, погибли. Еще свыше 60 пострадали.

Вице-премьер России Александр Новак сказал, что выплаты пострадавшим в результате пожара и взрыва на шахте в Кемеровской области, а также их семьям, произведут в ближайшее время. Новак добавил, что комиссия по расследованию аварии на шахте уже начала работу.

Возбуждено уголовное дело. Директор шахты, его заместитель, начальник участка, а также два чиновника местного Ростехнадзора задержаны.

