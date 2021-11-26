Министерство юстиции признало иноагентами главреда Sota.Vision Олега Еланчика и общество «Нобелевский призыв»

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Организация не является СМИ и была создана, как этого требует закон, девятью журналистами, попавшими в этот перечень ранее. Власти обязали регистрировать юридические лица для отчетности. Журналисты приняли решение назвать юридическое лицо «Нобелевский призыв», поскольку попали в список иноагентов 8 октября, когда стало известно о присуждении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.