Россия с воскресенья ограничит въезд из девяти стран Африки и китайской автономии Гонконга

Это связано с появлением нового штамма коронавируса, который некоторые эксперты считают более опасным, чем все предыдущие.

Новые меры коснутся, в первую очередь, стран Южной Африки. Под ограничения на въезд попали ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Танзания и Эсватини (это бывший Свазиленд). Речь идет о живущих там иностранцах, а также о тех зарубежных гражданах, которые пробыли там в течение последних 10 дней. Аналогичная мера введена и в отношении Гонконга. Одновременно с этим Роспотребнадзору поручено организовать экспресс-тестирование россиян, прибывающих из указанных стран Африки и из китайской автономии, а также из любой точки Китая, Израиля и Великобритании. К слову, иностранцев, которые приедут из этих государств, тоже будут проверять.

Новый штамм коронавируса, который был выявлен на юге Африки – в частности, в Ботсване и в ЮАР – имеет, по мнению ряда ученых, 32 мутации, многие из которых, как предполагается, повышают заразность вируса и его устойчивость к вакцинам. О появлении этого варианта стало известно в среду, а сегодня Всемирная организация здравоохранения присвоила ему название «омикрон». Также его обозначили как штамм, «вызывающий обеспокоенность».

Новый вариант коронавируса, помимо ЮАР, Ботсваны, Израиля и Гонконга, уже также выявили в Бельгии.