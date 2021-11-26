Главу города Прокопьевск отправили в отставку из-за банкета во время траура по погибшим на шахте в Кузбассе

В телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева говорится, что сотрудники администрации, несмотря на трагедию, решили отметить назначение на должность нового руководителя. По выражению губернатора, «у людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца».

Авария произошла на шахте «Листвяжная» накануне. По последним данным, более 50 человек, в том числе пять горноспасателей, погибли. Еще свыше 60 пострадали.

Возбуждено уголовное дело. Директор шахты, его заместитель, начальник участка, а также два чиновника местного Ростехнадзора задержаны.

