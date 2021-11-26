В Москве разработают механизм получения медотвода от прививки против коронавируса

В департаменте здравоохранения рассказали, что соответствующий приказ Минздрава вступит в силу с первого февраля. Согласно документу, справка о медотводе должна будет содержаться на портале госуслуг. На основании этой информации будут выдавать сертификаты с QR-кодами.

Противопоказания к вакцинации бывают временными и постоянными. Так, медицинский отвод могут получить люди с аллергией на предыдущие прививки, хроническими заболеваниями в фазе обострения или острыми респираторными заболеваниями до выздоровления.

