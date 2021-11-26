ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса греческую букву «омикрон»

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ. В организации призвали увеличить масштабы вакцинации в связи с обнаружением нового варианта. На оценку эффективности вакцин для защиты от него потребуется несколько недель.

Россия ограничит въезд из 9 стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса. Меры, помимо специального административного района Китая, распространяются на государства на юге Африки.