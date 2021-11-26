Российская фигуристка Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе

На соревнованиях в Сочи она набрала за прокат 87,42 балла. Об этом сообщает агентство ТАСС. Валиевой также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов.
2021-11-26T21:03:13+03:00
2021-11-26T21:03:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 26 ноября 2021
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