Москвича арестовали на 25 суток за пикет в поддержку «Мемориала»

Алексей Беленкин вышел с плакатом накануне к зданию Верховного суда, где началось рассмотрение иска Генпрокуратуры по ликвидации правозащитной организации. Об этом пишет «Новая газета». До начала заседания у суда собрались несколько сотен человек, полиция задержала по меньшей мере четверых.

Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал*» и его структурные подразделения, мотивируя это систематическим нарушением законодательства об иностранных агентах. «Мемориал» был внесен в соответствующий реестр еще в 2013 году. Рассмотрение иска продолжится 14 декабря.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.