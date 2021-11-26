Россия ограничит въезд из 9 стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса

Ограничения, помимо специального административного района Китая, распространяются на государства на юге Африки. Роспотребнадзор должен организовать экспресс-тестирование россиян, прибывших из этих стран и Гонконга, а также с территории Израиля, Китая и Великобритании.

В ЕС также задумались о приостановке сообщения со странами Южной Африки. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен отметила, что в контрактах с производителями вакцин говорится, что препарат должен быть немедленно адаптирован к новым штаммам по мере их появления.

