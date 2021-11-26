Суд запретил Instagram-аккаунты трех автоблогеров

У самого популярного из них – Алана Енилеева – более двух миллионов подписчиков. Как сообщается на сайте московской прокуратуры, блогеры нарушили федеральный закон об информации. В их аккаунтах сотрудники ведомства нашли пропаганду информации о «преимуществах и пользе» езды без номеров для уклонения от дорожных камер. Также блогеры рассказывали, как нарушают правила дорожного движения и призывали к этому подписчиков.

О претензиях прокуратуры стало известно еще накануне. Енилеев отрицал нарушения, в которых его обвиняли.