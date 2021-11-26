В Петербурге по делу о присвоении трех миллиардов рублей арестовали бизнесмена Александра Ебралидзе

Деньги пропали в 2016 году из «Констанс-банка», в котором предприниматель был одним из основных акционеров. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Такую же меру пресечения избрали и предполагаемому сообщнику бизнесмена, бывшему председателю правления банку Ильдару Дыгову. По версии следствия, Ебралидзе присвоил вверенные Дыгову деньги. Кроме того, в СК считают, что бизнесмен мог участвовать в организации заказных убийств, на что указывает изъятая электронная переписка.