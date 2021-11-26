«Газпром» опасается, что кризис неплатежей с Кишинёвом может повториться

Официальный представитель компании Сергей Куприянов подтвердил, что «Молдовагаз» перечислила 75 миллионов долларов за поставки, сделанные в октябре и первой половине ноября. При этом, как отметил Куприянов, сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдавии. В «Газпроме» рассчитывают, что Кишинев предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств.