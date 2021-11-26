«Газпром» опасается, что кризис неплатежей с Кишинёвом может повториться

Официальный представитель компании Сергей Куприянов подтвердил, что «Молдовагаз» перечислила 75 миллионов долларов за поставки, сделанные в октябре и первой половине ноября. При этом, как отметил Куприянов, сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдавии. В «Газпроме» рассчитывают, что Кишинев предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств.
2021-11-26T20:30:57+03:00
2021-11-26T20:30:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942438-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 26 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…