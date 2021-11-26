Цена нефти Brent упала до минимума за два месяца

В ходе торгов ее цена была ниже 74 долларов за баррель. Как отмечает журнал Форбс, нефть дешевеет из-за опасений вокруг нового варианта коронавируса, а также из-за излишка сырья на рынке, которое ожидают в начале следующего года.

Одновременно со снижением цен на нефть падает и российский фондовый рынок. Снижение также демонстрируют рынки Азии и Европы.