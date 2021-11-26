Бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью слова украинского президента о его втягивании в госпереворот

По словам бизнесмена, он продолжит защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин этой страны, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель.

Сегодня Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сказал, что располагает информацией о готовящейся попытке госпереворота с участием россиян. Украинский лидер сослался на аудиозаписи, на которых представители Москвы и Киева обсуждают участие в заговоре Ахметова. При этом Зеленский выразил мнение, что таким образом предпринимателя хотят подставить.

