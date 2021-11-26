В Карачаево-Черкесии завели два уголовных дела о посягательстве на жизнь сотрудников ФСБ и незаконном хранении оружия

Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. Сегодня утром в ходе спецоперации двое неизвестных, открывших стрельбу по силовикам, были убиты, — рассказала представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Сергей Яковлев.

Следственная группа осматривает место происшествия, изымает вещественные доказательства и назначает необходимые экспертизы.