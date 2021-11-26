Переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана продлились более трех часов

Встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Сочи завершилась. Она была приурочена к годовщине мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Российский президент сказал, что стороны договорились создать механизмы демаркации и делимитации границы, и отметил, что препятствий к этому нет.

Лидерам также удалось продвинуться по гуманитарным вопросам и договориться о разблокировании транспортных коридоров. На следующей неделе запланирована встреча вице-премьеров трех стран, которые должны принять решения на этот счет.