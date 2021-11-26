Сборная России по футболу сыграет с Польшей в полуфинале плей-офф стыковых матчей на чемпионат мира

Национальная команда не смогла выйти на турнир напрямую из группы, потерпев поражение в последней игре с Хорватией. Стыковые матчи, по итогам которых определится, кто попадет на чемпионат мира, пройдут в марте.
2021-11-26T19:33:01+03:00
2021-11-26T19:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 26 ноября 2021
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