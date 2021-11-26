Суд в Казани оштрафовал участников акции против QR-кодов

Семь человек оштрафованы на 5 тысяч рублей, один – на 10. Рассмотрение еще четырех материалов отложили. Об этом со ссылкой на представителей суда сообщает агентство РИА Новости. Акция прошла накануне рядом со зданием мэрии и входом в Кремль. 40 человек задержали.

Татарстан первым из российских регионов ввел проверки QR-кодов на общественном транспорте. По данным местного перевозчика, в первый день работы новой системы высадили больше двух тысяч человек.