Россия ограничит въезд для граждан ряда южноафриканских стран

Это связано с выявлением там нового штамма коронавируса. Меры, которые вводятся с воскресенья, также коснутся Гонконга, — сообщает оперативный штаб. Решение касается и иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних десяти дней. Россиян, прибывающих из южноафриканских стран, а также из Великобритании, Израиля и Китая, по прилету обяжут пройти экспресс-тестирование в аэропорту. В России новый штамм пока не обнаружен, сегодня стало известно о первом инфицированным в Европе.