Россия ограничит въезд для граждан ряда южноафриканских стран

Это связано с выявлением там нового штамма коронавируса. Меры, которые вводятся с воскресенья, также коснутся Гонконга, — сообщает оперативный штаб. Решение касается и иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних десяти дней. Россиян, прибывающих из южноафриканских стран, а также из Великобритании, Израиля и Китая, по прилету обяжут пройти экспресс-тестирование в аэропорту. В России новый штамм пока не обнаружен, сегодня стало известно о первом инфицированным в Европе.
2021-11-26T19:31:19+03:00
2021-11-26T19:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 26 ноября 2021
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