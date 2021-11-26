Пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» предъявлены обвинения

Директору шахты, его заместителю, а также начальнику участка вменяют нарушение требований безопасности, повлекшие смерть людей, а двум инспекторам регионального Ростехнадзора – халатность. По словам официального представителя СК, всех попросят отправить под арест.

Накануне в результате аварии на шахте в Кемеровской области больше 50 человек погибли и еще больше 60 пострадали.