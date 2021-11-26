Петербургский суд в эти минуты рассматривает дело инженера Дмитрия Мартыничева

Его задержали за то, что он, якобы, наклеил на уличный стенд плакат с необычной расшифровкой названия тюремного ведомства.

Дмитрия Мартыничева пытаются привлечь к ответственности за то, что он якобы расклеил в Петербурге плакат с надписью, цитирую: «ФСИН — Федеральная служба изнасилования населения» Силовики начали преследовать мужчину почти две недели назад. Вечером в парадную дома, где живёт Мартыничев, пришла группа оперативников уголовного розыска. Они ходили по квартирам и показывали фотографию мужчины, похожего на Дмитрия. Не на шутку напуганный Мартыничев решил позвонить по оставленному телефону.

Говорить пришлось с оперативником, который убеждал мужчину, что отрицать причастность к делу не стоит, ведь у органов будто бы есть неоспоримые доказательства вины инженера. Об этом рассказал общественный защитник, помогающий задержанному, Динар Идрисов. Тем же утром Дмитрий Мартыничев вместе с семьёй покинул Россию. Однако на руках у него не было никаких доказательств уголовного преследования по политическим мотивам. Мартыничев решил вернуться в Россию, потому что поверил, что ему ничего не грозит. В аэропорту Петербурга его ждали двое силовиков. Они задержали инженера и доставили его в отдел полиции, где он провёл две ночи. По словам Идрисова, всё это время задержанного допрашивали без присутствия адвоката. От мужчины требовали, чтобы он признался в расклейке издевательского баннера по заказу основателя общественного проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина.

Против Мартыничева фабрикуют уже второй протокол, считает общественный защитник Динар Идрисов.