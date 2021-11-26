По делу о пытках в Саратовской колонии арестованы первые обвиняемые

В СИЗО отправили бывшего начальника областной туберкулезной больницы ФСИН Павла Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева. Как говорится в сообщении на сайте суда, им вменяют организацию сексуального насилия над заключенными.

В начале октября проект Gulagu.net начал публиковать видео пыток и насилия. После этого СК завел семь уголовных дел. Накануне глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подал в отставку, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это было сделано по личному обращению Калашникова.

Новым главой службы назначили заместителя министра внутренних дел, генерала Аркадия Гостева.

