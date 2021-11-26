Молдавия выплатила «Газпрому» долг за поставки газа почти 75 млн долларов

Ранее компания грозилась отключить Кишиневу топливо при неуплате этой суммы.

Национальная газовая компания «Молдовагаз» погасила задолженность за октябрь и первую половину ноября. Изначально нескольких десятков миллионов долларов у нее не было, однако выделить их предприятию согласились и парламент, и правительство. Произошло это, впрочем, после того, как «Газпром» обвинил Кишинев в неуплате долга и пригрозил прекратить поставки газа в течение 48 часов. В российской компании отмечали, что при заключении контракта с Молдавией одним из условий стала выплата необходимых средств в срок. Впрочем, до крайних мер не дошло: в «Газпроме» сообщили, что получили обращение от Кишинева и решили пойти навстречу.

Сам газовый кризис в Молдавии продолжался несколько месяцев. Все из-за того, что стоимость 1 тысячи кубометров топлива на рынке выросла с начала года почти в восемь раз. Кишинев настаивал на значительной скидке, однако «Газпром» отказывался ее давать, ссылаясь на общую задолженность Молдавии за поставки газа примерно в 700 млн долларов.

Новый контракт на поставки газа между «Газпромом» и Молдавией вступил в силу в начале ноября. До этого действовал временный контракт по рыночным ценам.