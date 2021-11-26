Американец Пол Уилан, осужденный по делу о шпионаже, пожаловался на коррупцию в мордовской колонии

Он попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет провести расследование. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на аудиозапись, которую распространили родственники заключенного. Американец также говорит о случаях краж, вымогательства и необоснованных дисциплинарных взысканий.

Уилан прошлым летом был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он пытался узнать личный состав одного из подразделений ФСБ. Осужденный вину не признал.