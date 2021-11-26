Z Архив новостей новости
5 6 6 883
18:31, 26 ноября 2021

Московская полиция проверяет информацию о пропаже сотни ограждений после сентябрьского митинга КПРФ

Об этом сообщает агентство «Москва». Источник журналистов в правоохранительных органах рассказал, что перед акцией 25 сентября на Пушкинскую площадь и в Новопушкинский сквер привезли порядка 650 барьеров. Когда спустя месяц их забирали, более сотни не досчитались. Размер материального ущерба, который понесло бюджетное учреждение «Автомобильные дороги ЦАО», сейчас устанавливается.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…

5 105 6 9829 22.11
Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 78 6 8045 23.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 113 6 13468 23.11
Блоги

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного Это высшая государственная награда Российской Федерации…

5 87 6 13397 20.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 273 6 43602 24.11
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 106 6 18995 25.11
8читать ;смотреть
Новости

Песков опроверг заявление Зеленского о планах России по участию в госперевороте на Украине «У России не было никаких планов принимать участие. И Россия никогда не занимается вообще такими делами», — сказал пресс-секретарь президента РФ…

5 27 6 5374
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 164 6 33121 20.11
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 85 6 17209 25.11
8читать ;смотреть
Новости

фото: t.me/breakingmash Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в стране готовится госпереворот с участием России По словам политика, противники действующей власти планируют его на 1 декабря…

5 126 6 26302
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 80 6 17471 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

Прекратите «кошмарить» образование. Открытое письмо академиков в защиту Сергея Зуева Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека…

5 96 6 22460 07:41
Новости

«Роскосмос» сообщил, что передал силовикам результаты расследования отверстия в корабле «Союз» Предоставить итоги внутренней проверки смогли только спустя 3,5 года после инцидента…

5 30 6 7450
Блоги

+ Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» 00:47 Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение…

5 163 6 41661 22.11
8читать ;смотреть
Новости

фото: Сергей Бобылев/ТАСС Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет выдворять из страны мигрантов Белорусский лидер выступил перед находящимися там выходцами из Ближнего Востока и отметил, что общее количество мигрантов на территории страны составляет около 5 тысяч человек…

5 52 6 13562
Блоги

Денис Проценко: Речь идёт о единственном спасении Вы — все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо…

5 193 6 53448 24.11

Популярное за неделю

Новости

Биолог Северинов: Новый штамм коронавируса может скоро оказаться в России

5 17 6 33588
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кризис на границе был организован, чтобы с Лукашенко поговорили и чтобы Россию снова заметили. Пропаганда, видимо, получила темник говорить, что если Меркель позвонила Лукашенко, значит его заметили, начался диалог…

5 41 6 71823 20.11
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3569032
Судебные процессы над убийцами XIX века: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 5030 21.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 180 6 563389 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 278 6 112164 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9334739
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5093950

Сегодня в эфире