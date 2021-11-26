Московская полиция проверяет информацию о пропаже сотни ограждений после сентябрьского митинга КПРФ

Об этом сообщает агентство «Москва». Источник журналистов в правоохранительных органах рассказал, что перед акцией 25 сентября на Пушкинскую площадь и в Новопушкинский сквер привезли порядка 650 барьеров. Когда спустя месяц их забирали, более сотни не досчитались. Размер материального ущерба, который понесло бюджетное учреждение «Автомобильные дороги ЦАО», сейчас устанавливается.