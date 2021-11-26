Восьмерым дагестанцам, убитым в Чечне, отменили обвинительный приговор

Как сообщает в фейсбуке адвокат Андрей Сабинин, соответствующее решение апелляционный суд принял в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона.

Восьмерых дагестанцев осенью 2016 года забрали вооруженные люди, а позже застрелили в Чечне. Машины с телами сгорели. При этом погибших обвинили в покушении на полицейских и незаконном обороте оружия. Прошлой весной верховный суд Чечни признал их виновными, но прекратил дело в связи со смертью. Родственники же уверены, что гибель была подстроена силовиками.