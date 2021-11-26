На МКАДе произошла авария, которой, по сообщениям очевидцев, предшествовала полицейская погоня

По данным Телеграм-канала BAZA, за рулем автомобиля находился 23-летний Сергей Новиков. Судя по видеокадрам, которые попали в социальные сети, сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль марки BMW X5, однако тот проигнорировал требование патрульных, началась погоня. На большой скорости машина успела протаранить порядка шести других автомобилей и задеть бензобак «Волги». От сильного удара она загорелась, рассказал в эфире телеканала Москва 24 очевидец произошедшего Владимир.

Задержать Новикова удалось только в районе Варшавского шоссе после перестрелки. СМИ и Телеграм-каналы уверяют, что он был ранен в шею, однако силовики эту информацию не подтверждают. Между тем, на видео в социальных сетях видно, что водителя силой вытащили из его транспортного средства, к нему сразу же подошли сотрудники скорой помощи и стали обрабатывать рану рядом с лицом.

Кроме того, при обыске BMW патрульные обнаружили в багажнике несколько килограммов синтетического наркотика.

По данным Телеграм-каналов, Сергея Новикова доставили в больницу.