ВОЗ созывает сегодня чрезвычайную встречу, чтобы обсудить ситуацию с новым штаммом коронавируса

Это вызывает беспокойство, — заявила технический руководитель ВОЗ Мария ван Керкхове.

Новый штамм обнаружен, в частности, в Южной Африке. Министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала подтвердил информацию о новом штамме и заявил о готовности властей принимать оперативные решения.

Великобритания временно прекращает авиасообщение с шестью африканскими странами из-за нового штамма коронавируса. Об этом решении объявил британский министр здравоохранения Саджид Джавид.

Приостановить авиасообщение с югом Африки готовится Евросоюз. Это уже сделали отдельные страны. Тем временем, новый штамм коронавируса уже обнаружили в Бельгии и в Израиле. Израильский премьер Нафтали Беннет считает, что страна оказалась на грани чрезвычайного положения.

Новый штамм КОВИД-19 имеет очень большое количество мутаций и может вызвать очередные вспышки заболеваний, противостоя приобретенному в результате прививки или болезни иммунитету. На сегодня, сообщает газета, обнаружено несколько десятков случаев заражения в трех странах: впервые новый штамм проявился в Ботсване, затем в Южноафриканской республике; позже, буквально через несколько дней текущего месяца, побывавший в ЮАР турист из Гонконга привез этот штамм вируса к себе на родину.

Вариант имеет 32 мутации в так называемом спайковом белке — той части вируса, которую большинство вакцин используют для подготовки иммунной системы к Covid. Мутации в спайковом белке могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и распространяться, но также затрудняют атаку иммунных клеток на патоген, пишет Гардиан (перевод сайта Инопресса).

Профессор микробиологии Кембриджского университета в интервью изданию заметил, что исследования его лаборатории показали, что по крайней мере две новые разновидности штамма В 1.1.529 увеличивают инфекционность вируса и снижают его распознавание антителами. Это, по словам ученого, вызывает серьезную озабоченность. Тем не менее, ключевым свойством вируса является его заразность, так как это, судя по всему, в первую очередь способствовало распространению известного дельта-варианта. Новый штамм, считают иммунологи, будет хуже распознаваться нейтрализующими антителами. Пока исследователи не могут предсказать, насколько он может быть заразным. В настоящее время за ним следует внимательно следить и анализировать, но, пишет Гардиан, ученые считают, что нет причин для чрезмерного беспокойства, если только в ближайшем будущем частота таких случаев не начнет расти.

Би-би-си сообщает, что власти Великобритании в связи с опасениями нового штамма коронавируса ввели обязательный карантин для прибывающих из нескольких стран юга Африки. Авиарейсы из этих государств временно запрещены.

Профессор Сколтеха и Ратгерского университета Константин Северинов предположил, что источником нового штамма мог стать один человек с запущенной формой заболевания. По мнению Северинова, пока сложно оценить опасность новой разновидности.

Северинов посоветовал россиянам делать прививки или ревакцинироваться, пока новый штамм не распространился по всему миру. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов надеется, что из-за нового штамма не придется отменять авиарейсы.

Разработчик вакцины «Спутник», глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает преждевременным говорить о том, что новый вариант коронавирусе опаснее предыдущих. По его словам, в центре имени Гамалеи проверят эффективность «Спутника» к новому штамму, как только получат образец.