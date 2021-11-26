В Москве сегодня простились с Мариэттой Чудаковой

Известный литературовед и общественный деятель немного не дожила до 85 лет.

Ещё до начала прощания, намеченного на 11 утра, к храму мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище шли люди с цветами. В основном среднего и пожилого возраста. Отдать в последний раз дань уважения Мариэтте Чудаковой — филологу и литературоведу с большой буквы, как говорили о ней сегодня. Одним из самых ярких людей, которых доводилось встречать в жизни, назвала Мариэтту Омаровну бывший директор Российского государственного архива литературы и искусства Татьяна Горяева.

Мариэтта Омаровна родилась в Москве в 1937м году. В юности связала жизнь с филологией, окончив филфак МГУ. Исследованию жизни и творчества Михаила Булгакова посвятила несколько десятилетий. Масштабная, кропотливая работа в архивах, встречи с вдовой писателя и десятками людей, знавшими его. Итогом стала первая научная книга-биография, которую превзойти вряд ли кто сможет, отметила сегодня сотрудница булгаковского музея Елена.

Чудакова была не только исследователем Булгакова, Зощенко, Замятина, Олеши, но и неравнодушным гражданином. Противник авторитаризма и сторонница демократии. Активно занималась общественной деятельностью. В последние годы выступала против политики президента Владимира Путина и войны с Украиной и подписывала письма по этому поводу. Ещё раньше, в 90-е требовала запрета Компартии, тогда же входила в комиссию по вопросам помилования при первом президенте страны Борисе Ельцине. Более полусотни тысяч человек получили свободу. Немалая заслуга в этом Мариэтты Омаровны, сказала «Эху» сотрудница центра содействия реформе уголовного правосудия Марина.

Великим филологом и общественным деятелем назвал Мариэтту Чудакову её друг, поэт Лев Рубинштейн.

Вспоминали сегодня, как Чудакова проехала всю Россию на машине: развозила книги по детским библиотекам, встречалась со школьниками и читала им лекции. Она верила в будущее страны, её энергии, казалось, нет предела. Но вмешался коронавирус. Литературовед, филолог и общественный деятель умерла в прошлое воскресенье от ковида в подмосковной Коммунарке.



Мариэтту Чудакову похоронили на Востряковском кладбище рядом с мужем и коллегой Александром Чудаковым.