Сегодня в Сочи прошли переговоры президентов России и Азербайджана

А затем трехсторонняя встреча Путина, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В частности, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Владимир Путин отметил важную роль российских миротворцев в зоне Карабахского конфликта.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку высоко оценивают личную роль президента России в поддержании мира в Карабахе.

По словам Алиева, боестолкновения были на армяно-азербайджанской границе, которая не входит в зону ответственности российских миротворцев.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился со словами президента Азербайджана Ильхама Алиева, что почти все договоренности по Карабаху, за исключением разблокирования транспортных коммуникаций, выполнены.

Пашинян подчеркнул, что российские миротворцы играют ключевую роль в урегулировании ситуации в нагорном Карабахе.