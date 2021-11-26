Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовящемся в стране госперевороте

Участие в этом якобы принимают и представители России.

Сегодня в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что получил информацию из агентурных источников. По этим данным, смена действующего главы государства планируется уже на следующей неделе.

Зеленский подчеркнул, что на эти цели якобы будет привлечено около миллиарда долларов. При этом сам он в госпереворот не верит и указал на то, что голоса Рината Ахметова на пленке нет. Однако все же пригласил одного из богатейших бизнесменов Украины обсудить полученную информацию.

Более подробных данных о якобы участии России в подготовке предполагаемого госпереворота Зеленский не раскрыл. Он упомянул, что пока может озвучить не все. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицает наличие у Кремля планов по смене украинского политического лидера.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину. Для этого к границе якобы стягивается военная техника, включая танки и артиллерийские установки.

В Кремле отмечали, что не планируют никакого военного конфликта, а перемещение вооруженных сил по российской территории не должно касаться других стран.

Журналист Леонид Радзиховский признался, что заявления о готовящемся на Украине перевороте у него вызывают недоумение.

«В такой обстановке, с одной стороны, нагнетаются разговоры о грядущей войне с Россией, а, с другой стороны, сегодня Зеленский объявил, что 1 декабря планируется переворот. Опять ничего понять невозможно. Вроде переворот планирует Ахметов, а вроде и не Ахметов, а вроде Ахметова подставляют. Ну, и естественно, что же на Украине может быть плохого без участия России? Понятно, что все это делает ФСБ. Это само собой очевидно».

«При этом Зеленский заявил, что в случае переворота он никуда бежать не собирается. То есть он исходит из того, что переворот будет удачным априори. Казалось бы, после такого заявления Ахметову нужно бежать с Украины, но нет» — сказал он.

Радзиховский назвал маловероятным военный конфликт между Россией и Украиной