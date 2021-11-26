В Кузбассе объявлен трехдневный траур после взрыва и пожара на шахте «Листвяжная»

Власти объявили погибшими более 50 человек, среди них были спасатели. Местный журналист Анастасия Ильина рассказала «Эху», что памятные мероприятия проходят по всему региону.

Цветы в память о погибших на шахте несут и представительству Кузбасса в Москве на Ленинском проспекте.

Исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что спасатели намерены поднять из-под земли всех погибших.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале работы в специальной комиссии в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области. По словам Мишустина, прежде всего необходимо оказать помощь пострадавшим.

Мишустин добавил, что в Кемеровскую область направлен спецборт с необходимым медицинским оборудованием.

Президент России Владимир Путин пока не планирует ехать в Кемеровскую область, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин в постоянном контакте с губернатором Цивилевым и получает всю информацию.

Власти Кузбасса назвали главной причиной аварии взрыв метана. Дела, заведенные после ЧП на шахте «Листвяжная», объединены в одно производство, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Газета «Коммерсантъ» называет взрыв на шахте «Листвяжная» крупнейшей катастрофой в российской угледобывающей отрасли за последние десять лет. Лев Гулько ознакомился с публикацией под заголовком «Заложники «Листвяжной».

Задержанный директор шахты Сергей Махраков в этом году был признан лучшим руководителем по итогам регионального конкурса, — сообщается на официальном сайте компании СДС – собственника шахты.

Генпрокуратура утверждает, что выявила многочисленные нарушения в ходе проверок шахт в Кемеровской области. Всего, по данным ведомства, специалисты обследовали 25 объектов.

В первую очередь, нарушения на шахтах Кузбасса, как говорят в прокуратуре, касаются проблем с пожарной безопасностью. В частности, по данным ведомства, на многих объектах нет путей эвакуации либо же неисправна электропроводка. Кроме того, прокуроры утверждают, что со многими горняками не проводят инструктажи по технике безопасности. А сами шахтеры жалуются на нарушения режима труда и отдыха.

В результате, по данным Генпрокуратуры, с начала проверки уже возбуждено 55 административных дел. Ведомство внесло 4 представления с требованием устранить необходимые нарушения. По одной из проверок возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». При этом в прокуратуре не уточняют, какие именно шахты Кемеровской области оказались в числе наиболее злостных нарушителей.

Тем не менее, ведомство объявило, что и дальше будет продолжать проверки объектов и, по их итогам, применять меры реагирования.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверки на всех шахтах Кемеровской области после трагедии на шахте «Листвяжная».