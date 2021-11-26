Z Архив новостей новости
5 0 6 0
17:32, 26 ноября 2021

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

По данным Гидрометцентра, в регионе будет наблюдаться гололедица. Предупреждение действует до середины воскресенья. Сегодня синоптики также сообщали о том, что в ближайшие дни в Московском регионе будет сильный ветер.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…

5 105 6 9741 22.11
Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 78 6 8001 23.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 113 6 13394 23.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 277 6 43496 24.11
Блоги

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного Это высшая государственная награда Российской Федерации…

5 86 6 13346 20.11
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 103 6 18783 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 164 6 33049 20.11
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 84 6 17132 25.11
8читать ;смотреть
Новости

фото: t.me/breakingmash Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в стране готовится госпереворот с участием России По словам политика, противники действующей власти планируют его на 1 декабря…

5 116 6 23987
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 80 6 17465 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

Прекратите «кошмарить» образование. Открытое письмо академиков в защиту Сергея Зуева Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека…

5 90 6 20840 07:41
Новости

«Роскосмос» сообщил, что передал силовикам результаты расследования отверстия в корабле «Союз» Предоставить итоги внутренней проверки смогли только спустя 3,5 года после инцидента…

5 30 6 7118
Новости

фото: Сергей Бобылев/ТАСС Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет выдворять из страны мигрантов Белорусский лидер выступил перед находящимися там выходцами из Ближнего Востока и отметил, что общее количество мигрантов на территории страны составляет около 5 тысяч человек…

5 51 6 12886
Блоги

+ Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» 00:47 Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение…

5 163 6 41648 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Денис Проценко: Речь идёт о единственном спасении Вы — все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо…

5 190 6 53237 24.11
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Американский Конгресс, конечно, краев не видит Ну, их мнение нас не больно-то интересует, но за такую наглость мы, конечно, устроим им сегодня же козью морду у Соловьева. Чую, несдобровать пиндосам…

5 185 6 72038 19.11

Популярное за неделю

Новости

фото: t.me/breakingmash Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в стране готовится госпереворот с участием России По словам политика, противники действующей власти планируют его на 1 декабря…

5 116 6 24144
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кризис на границе был организован, чтобы с Лукашенко поговорили и чтобы Россию снова заметили. Пропаганда, видимо, получила темник говорить, что если Меркель позвонила Лукашенко, значит его заметили, начался диалог…

5 41 6 71660 20.11
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3569032
Судебные процессы над убийцами XIX века: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4987 21.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 177 6 561069 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 278 6 112016 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9334710
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5093838

Сегодня в эфире