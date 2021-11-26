Самолет главы швейцарского МИД приземлился в Москве из-за неполадок

Источник агентства Интерфакс утверждает, что Иньяцио Кассис проведет в российской столице почти сутки, пока будет идти ремонт. Воздушное судно ВВС Швейцарии направлялось в Китай, однако, из-за технических проблем незапланированно село в Новосибирске, а затем вылетело в Москву для полного устранения неисправностей. Что именно произошло с самолетом – не уточняется.
2021-11-26T17:32:02+03:00
2021-11-26T17:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 26 ноября 2021
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