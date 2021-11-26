Самолет главы швейцарского МИД приземлился в Москве из-за неполадок

Источник агентства Интерфакс утверждает, что Иньяцио Кассис проведет в российской столице почти сутки, пока будет идти ремонт. Воздушное судно ВВС Швейцарии направлялось в Китай, однако, из-за технических проблем незапланированно село в Новосибирске, а затем вылетело в Москву для полного устранения неисправностей. Что именно произошло с самолетом – не уточняется.