Азербайджан готов начать процесс делимитации границы с Арменией

Об этом в ходе трехсторонней встречи сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также напомнил, что Баку неоднократно предлагал Еревану начать работу над мирным договором, чтобы положить конце противостоянию, «признать территориальную целостность и суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи» — приводит слова азербайджанского лидера агентство Интерфакс. Армянский премьер Никол Пашинян в свою очередь заметил, что не все пункты трехстороннего заявления по Карабаху выполнены, существует проблема заложников и военнопленных.

Главы двух стран проводят переговоры в Сочи вместе с российским президентом Владимиром Путиным.