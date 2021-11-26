Молдавия погасила долг перед «Газпромом»

В пресс-службе «Модовагаза» утверждают, что предприятие перечислило российской компании оплату за поставки, сделанные в октябре и первой половине ноября. Ранее сообщалось, что «Молдовагазу» нужно 74 миллиона долларов для погашения задолженности. Она обратилась за помощью к правительству. Накануне парламент согласился дать деньги.

В случае неуплаты «Газпром» грозил отключить газ, мотивируя это тем, что одним из условий при заключении нового контракта была выплата в срок.

