Массовая авария произошла на МКАДе после того, как водитель BMW пытался уйти от погони, устроенной полицейскими

Сотрудники МВД даже стреляли по автомобилю.

Погоня, как говорят в министерстве, началась после того, как при проверке документов водитель BMW резко начал движение. В ходе попытки уехать от полицейских он протаранил до десяти машин. Одна из них в итоге загорелась – об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказал один из очевидцев Владимир.

Водитель BMW, между тем, в определенный момент бросил свою машину и убежал в сторону поля, однако там полицейские его задержали. Молодой человек – по данным интернет-издания «Подъем», ему 23 года – был ранен. На заднем сидении его машины, как говорят в МВД, обнаружили три свертка с неким белым порошком – предположительно, синтетическим наркотиком.

Между тем интернет-издание Readovka утверждает, что задержанный виновник аварии ранее уже имел судимости в Чувашии: уголовные дела касались мошенничества и продажи наркотиков.

О пострадавших среди водителей и пассажиров протараненных автомобилей пока не сообщалось.