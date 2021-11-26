В Саратовской области по обвинению в причастности к пыткам задержали бывшего руководителя тюремной больницы

Его уже доставили в суд.

Следователи обратились в городской суд Саратова с просьбой заключить экс-главу учреждения Федеральной службы исполнения наказаний под стражу. Задержан также и его подчиненный, начальник отдела безопасности. Оба обвиняются в соучастии в насилии сексуального характера. Меру пресечения для них суд выберет сегодня в ходе закрытого заседания. Руководство тюремной больницы стало первыми официально задержанными обвиняемыми по делу о пытках в Саратовской области.

Правозащитный проект Gulagu.net ранее получил десятки гигабайт данных, в том числе видео, фото и документы, свидетельствующие о системном насилии над заключенными. После того, как информация была обнародована, начальник регионального управления ФСИН Алексей Федотов, а также еще несколько сотрудников ведомства были уволены по отрицательным мотивам. Возбуждено семь уголовных дел.

Накануне президент Владимир Путин отстранил от должности руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. В Кремле отрицают, что это связано с информацией об издевательствах над заключенными.