В Европе выявили первого зараженного новым штаммом коронавируса

Инфицированная – жительница Бельгии. Как сообщает радио RTBF, 11 дней назад она вернулась из Египта транзитом через Турцию. Ранее она не вакцинировалась и не заражалась.

Новый штамм впервые был зафиксирован в Южной Африке. Ученые считают, что он может быть опаснее, чем предыдущие.

Профессор Сколтеха и Ратгерского университета, генетик Константин Северинов рассказал «Эху», что новый штамм коронавируса мог начаться с одного человека с запущенной формой заболевания. По словам Константина Северинова, опасность новой формы пока оценить трудно.

Константин Северинов посоветовал россиянам заранее сделать прививку или ревакцинироваться, пока новый штамм не распространился по всему миру.