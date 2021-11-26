Венгрия планирует запустить производство вакцины «Спутник» до конца следующего года

Об этом сказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, договор о закупке препарата, заключенный в январе, позволил гарантировать здоровье и жизнь одного миллиона венгров.

Судя по данным, которые приводит сайт «Спутника», за пределами России вакцину производят почти полтора десятка стран, в том числе, Индия, Китай, Бразилия и Мексика.