Блогер Дмитрий Ларин уехал из страны после вызова на допрос по делу Юрия Хованского

В интервью YouTube-каналу «Люди PRO» Ларин сказал, что намерен как минимум полгода жить на Бали. В числе причин он назвал и излишнее внимание силовиков к блогерам. Ранее об отъезде из России сообщил другой блогер Руслан Усачев. Он сказал, что принял это решение из-за политической ситуации в стране.

Юрия Хованского этим летом задержали из-за песни, в которой содержится одобрение теракта на Дубровке. Блогера внесли в реестр террористов и экстремистов. Ему грозит до 7 лет колонии.